Мишустин обсудил с заместителями вопросы Арктики, бизнеса и медпомощи

Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики. Об этом рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
Для создания более комфортных условий в основных городах Арктической зоны будут строить новые школы, больницы, проведут ремонт инфраструктуры. При реализации этих проектов используют опыт Дальнего Востока.
Еще один вопрос - снижении административной нагрузки на бизнес. Скоро полноценно заработает мобильное приложение для дистанционных проверок. На сегодняшний день с его помощью проведено более 3 тысяч различного рода контрольных мероприятий.
Также обсудили доступность и повышение качества медицинской помощи.
"В течение предыдущих лет по поручению главы государства мы помогали регионам обновлять парк автомобилей скорой помощи, поставив порядка 5 тыс. машин в первую очередь для сельской местности. Эта тема для некоторых российских субъектов, конечно, ещё актуальна. Правительство продолжает оказывать поддержку, выделяя на такие цели необходимые ресурсы. Правительство выделило финансирование на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в Тамбовской области Сегодня мы направим бюджету Тамбовской области около 300 миллионов рублей на условиях софинансирования для закупки порядка 50 новых скорых отечественного производства", - сказал Мишустин.