Мишустин обсудил с заместителями вопросы Арктики, бизнеса и медпомощи

Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики. Об этом рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

Для создания более комфортных условий в основных городах Арктической зоны будут строить новые школы, больницы, проведут ремонт инфраструктуры. При реализации этих проектов используют опыт Дальнего Востока.

Еще один вопрос - снижении административной нагрузки на бизнес. Скоро полноценно заработает мобильное приложение для дистанционных проверок. На сегодняшний день с его помощью проведено более 3 тысяч различного рода контрольных мероприятий.

Также обсудили доступность и повышение качества медицинской помощи.