Кремль высказался о сроках новой встречи Путина и Трампа

В вопросе организации новой встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сейчас нет никаких ориентиров по срокам. Об этом рассказал в понедельник, 27 октября, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, принципиальная готовность провести такую встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется.

От конкретного ответа на вопрос, состоится ли встреча Путина и Трампа до Нового года, Ушаков воздержался. Однако он напомнил, "насколько быстро мы Анкоридж договорились провести", имея в виду оперативное согласование российско-американского саммита на Аляске.

Видео комментария Юрия Ушакова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что невозможно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей — в частности, сроков и других подробностей. Формулировка "саммит отменен" некорректна, отмечал представитель Кремля.

При этом Дональд Трамп, говоря о возможности новой встречи с Владимиром Путиным, заявлял, что "мы должны быть уверены, что заключим сделку", поскольку "я не собираюсь тратить время зря".