Глава польского кабмина Дональд Туск — "просто дурак, который вредит Польше и Европе". Так оценил высказывания премьер-министра Польши член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий оценил заявление Туска о том, что украинские военные якобы вправе атаковать принадлежащие России объекты в Европе.

Колесник отметил, что автор этих необдуманных слов "не понимает, когда будут нападать в любой точке Европы на российские объекты, Россия будет отвечать, и пострадает та же Европа", причем под ударом окажутся "совершенно невинные люди — европейцы".

Россия не станет молча наблюдать, как на ее объекты будут нападать "или какие-либо другие будут производить насильственные действия в отношении наших людей на этих объектах". Если подобный сценарий действительно воплотится в жизнь, Украина "ответ такой получит, что чертям тошно станет", цитирует Колесника "Лента.ру".

Ранее руководитель польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич признал, что Польша в настоящее время пребывает в состоянии войны с Россией в киберпространстве. По утверждению Ценцкевича, "это больше не "угроза", а реальность нынешнего времени, "если посмотреть на киберпространство".

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что любые попытки Запада "поставить Россию на колени" обречены на провал, поскольку "мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки".