Будет биться за каждую копейку? Джиган нанял известного адвоката для развода с Оксаной Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Об этом стало известно, когда блогерша подала заявление в суд. Что именно произошло, Оксана не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала.

Теперь Джиган поет песни о любви, а Самойлова ходит по светским мероприятиям и рассказывает, насколько тяжело ей далось решение развестись. Между тем, заявление о расторжении брака принято к производству, и 28 октября между сторонами должна состояться беседа.

Джиган основательно подготовился. "СтарХит" узнал, что музыканта будет представлять адвокат Сергей Жорин, который защищал Евгения Петросяна во время развода с Еленой Степаненко.

Судя по всему, артист заранее решил обезопасить себя на случай, если Оксана решит претендовать на недвижимость и вещи, с которыми Джиган не готов расстаться. Совместно нажитого у Самойловой и рэпера на несколько миллиардов, они воспитывают трех дочек и сына, так что нюансов может возникнуть немало.

В Сети уже судачат на эту тему, мол, Джиган будет биться за каждую копейку. Другие же решили, что рэпер боится, что Оксана запретит ему видеться с детьми, поэтому и нанял серьезного адвоката. Однако, ни Жорин, ни артист информацию о разводе не комментируют.