Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

Два человека погибли и более 20 получили травмы в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом рассказали в понедельник, 27 октября, в региональном главке Следственного комитета.

Ведомство ведет расследование по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в городских больницах.

Как уточняет Telegram-канал Colonelcassad, трагедия произошла во время испытаний — получил бортовой крен и опрокинулся у пирса плавучий кран "Григорий Просянкин".

Специальной комиссии предстоит выяснить, являлась ли причиной аварии с летальным исходом техническая неисправность или сработал человеческий фактор.