ПВО сбила 17 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 28 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить атаку на российские регионы. ПВО в течение прошедшей ночи - с 23.00 мск 27 октября до 7.00 мск 28 октября - сбила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 13 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией Калужской области. Три украинских дрона сбито над Брянской областью, один беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об уничтожении в указанный период одного вражеского БПЛА, летевшего на Москву. Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее, поздно вечером 27 октября, мэр столицы написал о ликвидации силами ПВО над Москвой двух украинских беспилотников.