ВС России залпом "Града" накрыли неприятельский пункт управления БПЛА

Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Черниговской области. Сирены воздушной тревоги звучали также в Днепропетровской и Сумской областях. В нашем Минобороны подчеркивают: военные объекты противника ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору.

Активно атакуют противника и наши военные в зоне спецоперации. С воздуха неонацистов громят операторы FPV-дронов. Вот кадры с Красноармейского участка фронта. Точными ударами беспилотников ликвидирован опорный пункт боевиков, находящийся на пути продвижения штурмовых групп.

Надежное прикрытие передовым отрядам обеспечивает реактивная артиллерия. В этот раз залпом "Града" накрыли неприятельский пункт управления БПЛА. А вот так - точно в цель - бьет 122-миллимитровая пушка "Гиацинт". Корректировка огня в режиме реального времени позволяет доставать врага на дистанции более 25 километров.

Круглосуточно на боевом посту расчеты ПВО. В арсенале комплекса "Панцирь-С" - 12 ракет и две пушки с боекомплектом в 1400 выстрелов. Это позволяет зенитчикам поражать любые средства воздушного нападения. В этот раз на сопровождение взяли и ликвидировали украинский беспилотник, обнаруженный вблизи наших войск.