МИД: "Буревестник" испытывали в соответствии с международными нормами

Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России. На это указал в понедельник, 27 октября, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Константин Воронцов.

Дипломат затронул тему испытания новых ракет во время заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН — он занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Воронцов напомнил делегатам из Соединенных Штатов, что Россия соблюдает свои международные обязательства — так было и при испытаниях "Буревестника", сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп, комментируя испытания Россией "Буревестника", заявил, что России надо заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет. Также политик напомнил о наличии у Соединенных Штатов подводной лодки с ядерным оружием.

Тем временем в Китае отметили, что российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" способна стать сдерживающим фактором для стран Запада. Еще до сообщения об успешных испытаниях этого оружия в КНР предупреждали, что "Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс в мире.