Прикрыл подразделение: названы новые подвиги героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии старший сержант Максим Новосёлов, командир расчёта БПЛА, выявлял и уничтожал вражескую замаскированную технику и пункты управления беспилотниками, а также передавал координаты противника российским артиллеристам. Благодаря его грамотным действиям были своевременно уничтожены позиции боевиков, а наши мотострелки заняли важные рубежи.

Гвардии младший сержант Аркадий Курманалиев во время штурма вражеского опорного пункта под плотным обстрелом вывел раненого сослуживца с поля боя и передал его группе эвакуации. А после занял огневую позицию и меткими выстрелами прикрыл подразделение, уничтожив нескольких неонацистов. В результате наши военные захватили форпост и ликвидировали всех радикалов.