МИД России назвал виновника срыва переговоров о неразмещении оружия в космосе

Соединенные Штаты блокируют переговоры по нераспространению оружия в космическом пространстве. Такое заявление сделал в понедельник, 27 октября, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Константин Воронцов.

Дипломат высказался за диалог о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе, поскольку налицо "возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны".

Представитель России указал на то, что ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе. В частности, усилия США по проекту "Золотой купол" чреваты "резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве".

Москва готова вновь предложить Вашингтону сесть за стол переговоров, хотя именно американская сторона не дает начать это обсуждение, цитирует Воронцова РИА Новости.

В мае командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен заявлял, что Россия могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие. Генерал утверждал, что такое оружие может использоваться и против американских спутников.

При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркивал, что именно Соединенные Штаты должны прекратить "безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве", воздерживаясь от шагов, которые представляют угрозу всеобщей безопасности.