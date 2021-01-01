Маленький кораблик с алыми парусами и полные вазы цветов: вот как выглядит роскошная могила Василия Ланового

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года. Актера сгубил коронавирус. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, в самом центре звездной аллеи.

Многим Лановой запомнится как Иван Варавва из "Офицеров". Примечательно, что от этой роли, ставшей одной из его визитных карточек, знаменитый актер отказывался трижды. Ну не мог он понять героя, который всю жизнь безответно влюблен в жену друга, но не сделал ничего, чтобы ее завоевать. Режиссер Владимир Роговой вышел из положения, предложив Василию Семеновичу играть романтика, оттеняющего мужицкую тяжеловесность героя Юматова, и тот наконец согласился.

А после выхода "Алых парусов" практически вся женская половина СССР оказаласьбез ума от Ланового в роли капитана Грея. Он был одним из самых аристократических актеров советского кино.

Работал Василий Семенович до самых последних дней. Даже тяжело болея коронавирусом, Лановой был озабочен подготовкой к концерту в честь 50-летия "Офицеров". Лежа на больничной койке, народный артист постоянно повторял слова песни из фильма. Память из-за температуры подводила, он нервничал и из-за этого еще сильнее путался. По словам супруги, актрисы Ирины Купченко, Василий Семенович и покинул этот мир со словами "От героев былых времен" на устах.

Сейчас на Новодевичье на могиле артиста стоит роскошный памятник из красного гранита. Посередине плиты высечен крест, а рядом стоит бюст артиста. На мемориале перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой. Среди кинокартин указаны "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Посвящение Еве", "Принцесса Турандот", "Маленькие трагедии", "Антоний и Клеопатра".

Поклонники продолжают нести цветы любимому артисту даже спустя пять лет после похорон. Кто-то даже оставил маленький кораблик с алыми парусами.