Гражданам России настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. Об этом говорится в предупреждении Министерства иностранных дел России, опубликованном в понедельник, 27 октября.

Ведомство напомнило согражданам о рисках задержания американскими правоохранительными органами США. Предлогом служат абсурдные обвинения в "похищении" собственных детей — речь идет о ситуациях, когда россияне, вступившие в брак с американскими гражданами, пытаются вывезти собственного ребенка от такого брака из Соединенных Штатов.

В качестве примера МИД привел ситуацию с задержанием россиянки, которую весной по прибытии в аэропорт Нью-Йорка задержали из-за утверждения бывшего мужа о том, что она якобы незаконно вывезла их дочь. Американских правоохранителей не смутил прочерк в свидетельстве о рождении девочки в графе "отец". Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым женщина прилетела в США, находится с отцом.

Фактически речь идет о захвате россиянки в заложники, чтобы заставить ее вернуть в Соединенные Штаты дочку. Российские дипломаты оказывают соотечественнице всю возможную помощь и просят сограждан, оказавшихся в похожих жизненных обстоятельствах, воздерживаться от поездок в США, подчеркивает МИД на своем официальном сайте.

В 2024 году сообщалось, что депутат парламента Гамбурга (ФРГ) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен переехала в Россию со всеми своими четырьмя детьми. Многодетная мать боялась, что детей могут отобрать у нее в рамках так называемой ювенальной юстиции.

Это далеко не единственный подобный пример. В конце 2024 года российскому лидеру поступило обращение от семьи из Италии. Муж и жена попросили помощи у президента России Владимира Путина в получении российского гражданства.