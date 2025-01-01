Минтруд предложил повысить квоту на иностранных рабочих в 2026 году

Министерство труда России предлагает установить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в 278,9 тысячи человек.

Для сравнения: на 2025 год квота на привлечение иностранных рабочих в России составила 234 958 человек.

Как пояснили в Минтруде, объясняя предлагаемое повышение квоты, такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов Российской Федерации.

При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема, цитирует сообщение ведомство "Интерфакс".

В апреле сообщалось, что Минтруд, утверждая перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, урезал список до 29 позиций с прежних 203.

При этом ведомство опровергло слух о возможном завозе одного миллиона мигрантов из Индии якобы для покрытия дефицита кадров в России. Квоты формируются на год вперед, а их объем определяется с учетом запросов работодателей. В 2025 году показатель для граждан Индии составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране.