Две школьницы погибли в результате ДТП в Свердловской области

Две школьницы погибли и еще одна в реанимации в тяжелом состоянии после наезда автомобиля в Ревде Свердловской области.

Вечером 27 октября на подъезде к перекрестку лихач на легковушке совершил опасный маневр, едва не устроил массовую аварию, а уже через мгновение вылетел на тротуар. Машина сбила пешеходов, которые стояли рядом со светофором, и врезалась в фасад продуктового магазина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, водитель - 37-летний мужчина - не справился с управлением. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.