Сергей Соседов рассказал о главной женщине в жизни: "Мама никогда не говорила, что мне нужно жениться"

57-летний историк музыки всегда считался закоренелым холостяком. Но, оказывается, сердце Сергея Соседова уже давно занимает одна дама.

Всю свою жизнь главный критик российской Примадонны прожил с родителями. По словам Сергея Соседова, ему так и не удалось построить гармоничных отношений, зато он с гордостью может похвастаться: благодаря любимой маме журналист как никто избалован вниманием и заботой. В близком человеке Сергея Васильевича устраивает все: умение готовить, угадывать настроение и даже молодой голос!

"Моей маме — 89 лет. Она находится в хорошей форме. Дай Бог всем так выглядеть в ее годы. Главная женщина в моей жизни есть, но это не важно. Главным образом, это, конечно, мама", — поделился Соседов, но тут же добавил "и не только мама".

Выяснилось, что в жизни музыкального критика все же произошли важные перемены. При чем уже давно. Сергей просто скрывал это от любопытной публики.

"У меня есть еще одна очень близкая подруга, которой я целиком и полностью доверяю. Я не хотел бы называть ее имя и афишировать наши взаимоотношения. Но, поверьте, что с ней мне комфортно… Она доставляет мне радость, с ней я провожу приятные минуты жизни… Наши отношения проверены годами. И я счастлив, что она в моей жизни есть…" — заявил Соседов в беседе с Ura.Ru.

О свадьбе пока не идет и речи. Историк музыки уверяет, что на отношения штамп в паспорте никак не влияет. Более того, Сергей продолжает жить с мамой и не планирует оставлять ее одну. "Мама никогда не говорила, что мне нужно жениться. У нас не принято такие вещи обсуждать", — сообщил критик.