Дипломат Вениамин Попов: Путин в военной форме ошарашил американцев

Станет ли антироссийская риторика на западе более сдержанной? Можно ли рассчитывать на то, что покровители киевского режима задумаются о бесполезности затягивания конфликта?

Зарубежную реакцию на заявление Владимира Путина о новых видах оружия Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". Дипломат и историк Вениамин Попов ответил на эти и другие вопросы.

"Путин в военной форме ошарашил европейцев и американцев – прежде всего, американцев. Американцы ведь привыкли, что они между двумя океанами могут отсидеться спокойно. А теперь у нас появилось фантастическое оружие", - отметил он.

