"Лукойл" объявил о намерении продать зарубежные активы

"Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций. Об этом компания объявила в понедельник, 27 октября.

Как уточняет "Лукойл", продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. OFAC – это Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое занимается реализацией американской санкционной политики.

При необходимости "Лукойл" планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов, цитирует заявление компании РИА Новости.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признала, что новые американские рестрикции могут обернуться против Европы. По словам чиновницы, санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" грозят затронуть энергобезопасность государств Европейского союза, поэтому необходим специальный план действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключений для немецкого бизнеса "Роснефти" в том, что касается санкций, введенных Соединенными Штатами. Политик пообещал обсудить эту тему с американской стороной и выразил надежду на то, что будет предоставлено соответствующее исключение.