Трамп высказался о третьем президентском сроке: Я бы с удовольствием

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы занять пост главы государства и в третий раз, поскольку считает себя невероятно успешным американским лидером.

Как отметил Трамп, которого цитирует Politico, у него "сейчас лучшие рейтинги за все время" и "лучшие показатели за всю карьеру – это невероятно". На вопрос, намерен ли политик баллотироваться в третий раз, он заявил, что сделал бы это с удовольствием.

Американская Конституция запрещает баллотироваться в президенты США на третий срок, однако есть лазейка: Трамп мог бы стать вице-президентом при другом политике, который изберется главой государства, а затем уйдет в отставку и уступит Овальный кабинет своему официальному заместителю.

Однако Дональд Трамп признал, что "людям это не понравится". Комментируя указанную лазейку, политик заявил, что "исключил бы это, потому что это слишком заманчиво".

При этом действующий американский президент отметил, что считает главными претендентами на кресло главы государства в 2028 году своего нынешнего вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио.

Тем временем бывшая соперница Трампа по предвыборной гонке Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, не исключила, что вновь поборется за президентское кресло. Политик отметила, что "всю свою карьеру я посвятила служению обществу — это у меня в крови". Бывший вице-президент подчеркнула, что "еще не закончила", а низкий рейтинг ее не волнует: "Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность и уж точно не сидела бы здесь".