Италия должна передать Германии координатора взрывов на "Северных потоках"

Италия должна передать Германии украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором взрывов на газопроводах "Северный поток". Решение об экстрадиции принял суд Болоньи - причем уже повторно.

Ранее его опротестовала защита обвиняемого. В этот раз адвокаты Кузнецова снова намерены подать апелляцию, ссылаясь на то, что уничтожение инфраструктуры на дне Балтийского моря - это не теракт, а военная операция. По той же причине несколько дней назад Польша отказалась выдавать Германии еще одного фигуранта этого дела - Владимира Журавлёва. Он был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

В польском МИДе заявили, что Журавлев заслуживает награды. А вот в Германии преступление Кузнецова и Журавлева классифицируется как диверсия, за которую предусмотрено 15 лет лишения свободы.