Плющенко пришлось оправдываться за занявшего первое место сына. На турнире никого не было, кроме Саши

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской выиграл турнир, где был единственным участником в своей категории. Саше даже вручили медаль.

12-летний фигурист выступил на соревнованиях по первому спортивному разряду среди юношей в подмосковном Наро-Фоминске. По сумме двух программ — короткой и произвольной — Александр набрал 192,91 балла. Соперников у Плющенко-младшего не было, поэтому он получил золото.

Когда новость попала в СМИ, многих возмутило, что Саше отдали первое место, народ счел это не справедливым. За сына тут же вступился олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Спортсмен объяснил, что на турнире могли выступить все желающие, никому не отказывали в регистрации, но даже в Московской области сейчас недостаточно юношей первого спортивного разряда.

Плющенко подчеркнул, что соревнования в Наро-Фоминске проводились федерацией фигурного катания Московской области. Это официальный турнир, на который Евгений заранее заявился со своими спортсменами.

"Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но, к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один", — оправдался Плющенко в беседе с Metaratings.

По словам фигуриста, хоть у Саши и не было соперников, он подошел к соревнованиям серьезно. Юный спортсмен выполнил все, что было запланировано.

"Главное для меня как для тренера и отца – мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся", — отметил Евгений.