ФСБ рассекретила документы о зверствах нацбатальона СС "Галичина"

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах украинского нацбатальона СС "Галичина" против мирного населения в оккупированной фашистами Львовской области. Публикация приурочена к 81-й годовщине освобождения советской Украины от немецких захватчиков. Она отмечается сегодня.

На сайте ведомства опубликованы фотокопии документов. В частности, в них рассказывается о преступлениях одного из ефрейторов СС "Галичина" Германа Шапера. Согласно архивам, в июле 44-го всего за несколько дней он расстрелял более 50 мирных жителей Львовской области, в том числе пятерых детей в возрасте до 10 лет. Его изобличили и приговорили к высшей мере в 46-м году.

"Галичина" была одним из первых формирований СС, созданной из украинцев, а не немцев. До лета 44-го она практически не участвовала в боях, а только занималась карательными акциями - убивала мирных людей и сжигала дотла деревни. Войска СС, в состав которых входила "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.