В Турции жители покидают свои дома из-за землетрясения

Второе за последние двое суток землетрясение произошло на западе Турции. В эпицентре магнитуда составила 6,1. Затем последовало несколько афтершоков.

О жертвах не сообщается. В городе Синдирги, на который пришелся самый сильный удар, разрушены три дома и магазин. Подземные толчки ощутили также жители Стамбула, Измира, Манисы и других регионов страны.

В некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Опасаясь повторных толчков и новых разрушений, люди покидают свои дома. На местах работают экстренные службы, спасатели начали разбирать завалы.