Лев Лещенко выходит на сцену, превозмогая боль: не может стоять

Лев Лещенко поет под фонограмму и максимум 40 минут. Здоровье подводит прославленного артиста. Говорят, легендарный исполнитель не может стоять, из-за больной спины он вынужден весь концерт сидеть на стуле. Сам Лещенко утверждает, что не может позволить себе такой "стыд" на больших шоу. За пределы Москвы он не выезжает — бережет здоровье. Помимо спины, есть проблемы с дыханием и одышкой, поэтому поет под фонограмму, утверждает Mash.

Тем не менее, Лев Лещенко не отказывается от корпоративов, но не более двух в месяц. Требования у артиста скромные: вода, чай-кофе, бутерброды. При этом артист просит 2,5 миллиона рублей в качестве гонорара. Охранники и дорогие автомобили ему не нужны.

Как говорят в близком окружении, Лещенко выходит на сцену уже не ради денег — просто не может не выступать. По мнению самого исполнителя, артистам ни в коем случае нельзя покидать сцену, ведь без внимания зрителей они могут зачахнуть. Лещенко считает, что забвение сродни смерти.