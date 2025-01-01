Водителям объяснили правила замены номеров без флага

Автовладельцам не нужно менять номера без изображения триколора, если они были выданы до вступления в силу обновленного ГОСТа.

Об этом РИА Новости сообщили в МВД России. С 1 января 2025 года на автомобильных номерах стало обязательным наличие российского триколора. Все остальные номера считаются нестандартными и влекут за собой штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Тем не менее, если водитель получил номер до вступления в силу обновлений, то ничего менять не нужно.

В настоящий момент все отделения Госавтоинспекции выдают госзнаки в строгом соответствии с действующим национальным стандартом.