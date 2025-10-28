Юг и центральная часть Сахалина остались без света и воды

На Сахалине произошло частичное отключение электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП).

Местные жители рассказали о вспышке в небе перед блэкаутом. Причиной сбоя в электроснабжении стал обрыв грозотросса на ЛЭП, который упал на провода.

Без света остались юг и центр Сахалина – это более 100 тысяч человек. Также приостановлена подача воды, сообщила мэр Анивского района Светлана Швец. Организован подвоз воды.

"Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах", - сообщила она.

В настоящий момент энергетики стабилизировали работу высоковольтной сети. Электроснабжение восстановлено на 99%, сообщили РИА Новости в "Сахалинэнерго".