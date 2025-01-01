Назван размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году индексируют на 7,6%. В результате средний размер выплаты превысит 27 тысяч рублей, сообщила ТАСС профессор кафедры государственных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Финогенова напомнила, что средний размер страховой пенсии по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После индексации на 7,6% выплата увеличится до 27 788,8 рубля.

Отмечается, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Ее размер зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Количество баллов зависит от трудового стажа и уровня зарплаты, а стоимость одного балла устанавливает государство.