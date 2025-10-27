Певица Слава впервые рассказала о борьбе с раком

Накануне, 27 октября, в Москве певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) презентовала клип на новую песню "В сердце бьет молния". В беседе с журналистами популярная исполнительница высказалась о своих непростых отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Они были вместе много лет, Слава родила от него дочь Антонину. Однако бизнесмен так и не отвел артистку под венец. Более того, в последнее время влюбленные то ругались и расставались, то мирились и воссоединялись.

Однако сейчас Слава и Анатолий снова не вместе. У певицы накопилось множество претензий к любовнику. В частности, артистка жаловалась, что бизнесмен не заботился о ней "последние 15 лет", а еще постоянно изменял. Чтобы отомстить, Слава делала то же самое.

А теперь певица сообщила, что буквально в одиночку спасала Данилицкого, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. "Я Анатолия до сих пор люблю, потому что он для меня самый близкий родной человек. Недавно я вылечила его рак. Ни один его родственник этого не сделал. Но последние несколько лет он мне ничем не помогает. И вот это меня убивает", - сообщила Слава.

По мнению певицы, наконец пришло время рассказать правду и расставить все точки над i. Артистка, собирающаяся в тур, сообщила, что у Данилицкого столько любовниц, что они есть в каждом городе, который она намерена посетить с концертами, передает The Voice.

"Мне кажется, я для них буду выступать. Я счастлива за его либидо – 73 года, я считаю, молодец... У него всегда кто-то был. И скажу вам честно, что у меня со злости было тоже. Потому что я здоровая красивая женщина. И секс я очень люблю. Поскольку с Анатолием мы постоянно были в ссорах, мне хотелось ему мстить таким образом", - заключила певица.