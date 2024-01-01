Запад допустил очередную серьезную ошибку в отношении Владимира Зеленского. Глава киевского режима нелегитимен, при этом ему позволили вести переговоры, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон напомнил в интервью RTVI US, что Зеленский не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять. Позволить ему в таком статусе вести переговоры было большой ошибкой, убежден журналист. Он добавил, что в результате конфликт на Украине только разгорается.

На нелегитимность Зеленского неоднократно указывал президент России. Владимир Путин отмечал, что готов с ним встречаться, но вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение.