"Эдгард не принял, сестры не общаются": Аскольд Запашный впервые показал внебрачного сына

Аскольд Запашный удивляет поклонников не только на арене цирка. В недавнем интервью артист признался в существовании внебрачного сына, которого скрывал девять лет.

Мальчик родился от служебного романа с коллегой по манежу Дианой во время кризиса в отношениях с супругой. Артист сообщил, что обеспечивает Аскольда Запашного-младшего. Имя, кстати, придумала любовница. Видимо, чтобы был запасной на случай неудачного трюка с тиграми. Сам Запашный был против такого имени и считает, что Диана просто спекулирует и наживается на имени ребенка.

Бывшая супруга артиста знала о романе на стороне, но старалась сохранить брак. Однако в результате он все равно распался.

Ни бывшая жена, ни брат Эдгард, ни дочери Аскольда от бывшей жены внебрачного ребенка не приняли, рассказал артист в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Комментаторы в шоке: "Это же надо, девять лет играть спектакль под названием "Счастливая семья".Нашлись пользователи, которых роман на стороне и внебрачный сын нисколько не смутили: "Глубокий, чувственный и прямой человек, настоящий мужчина! Главное – быть честным с собой".