Юлии Меньшовой угрожали после интервью с Волочковой: "Звонили мне, мужу, родителям, детям"

Юлия Меньшова решила высказаться об Анастасии Волочковой. Поводом стало старое интервью с Анастасией Волочковой, где Юлия, по мнению балерины, устроила самый настоящий допрос с пристрастием.

Вопросы были такими жгучими, что после эфира телефон Меньшовой превратился в горячую линию для возмущённых поклонников балета. По словам Юлии, с того момента её семье начали названивать с угрозами. В комментариях под тем интервью многие встали именно на сторону звезды балета: "Не ожидала от Меньшовой такого отношения к собеседнику. Вот такие люди и сломали Волочкову, и сейчас мы видим то, что видим".

Однако некоторые пользователи всё-таки не поддержали приму балета и вопросы ведущей посчитали абсолютно корректными: "Юля задаёт конкретные вопросы и выводит Настю на чистую воду".

Сама Меньшова признала, что ошиблась в оценке личности Волочковой при подготовке к интервью.

"Я была предвзята по отношению к ней, но моя предвзятость была другого рода. У меня сложилось неверное представление о Насте. Мне показалось, что она очень сильная женщина, которая играет в игру, и все ее жалобы и прочее — это игра. А что на самом деле у нее содержание очень мощное. Исходя из этого своего ощущения я простроила этот разговор", - заявила телеведущая в интервью на шоу "Макарена".