Бывшая жена Михаила Галустяна нежно обратилась к нему в день рождения

В день рождения Михаила Галустяна в Сети появилось нежное поздравление от его бывшей супруги Виктории. Семья объявила о разводе минувшей весной спустя почти 20 лет брака. Однако у подписчиков снова появилась надежда.

В своё 45-летие комик опубликовал видео, где он с довольно печальными глазами сам себе поёт песню. Бывшая жена поддержала Михаила в комментариях: "С днём рождения, мой хороший! Пусть всё будет!"

Одна эта тёплая фраза заставила подписчиков начать готовиться к примирению: "Я так поняла, у вас высокие отношения". Другие же, кажется, готовы расплакаться вместе с героем ролика: "Я вообще вам никто и никак, но мне жалко, что у вас так всё закончилось".