В зоне спецоперации российские войска стремительно штурмуют ключевые позиции неонацистов в Красноармейске. Тяжёлые бои - в северо- западной части города. Наши операторы дронов выслеживают вражескую технику, контролируют все дороги, прикрывают наземные группы. Продвижение также - на Харьковском и Запорожском направлениях.

Над Новониколаевкой в Запорожской области - российский флаг. Населенный пункт накануне освободили гвардейцы - разведчики группировки войск "Восток". При штурме пришлось форсировать реку Янчук. Укрепрайон ВСУ находился по обеим ее сторонам.

Во время зачистки в зданиях и блиндажах обнаружено большое количество вооружения и нацистская символика. Также наши бойцы рассказывают, что во время штурма в радиопереговорах противника нередко была слышна иностранная речь, что говорит об участии в боях наемников. Сейчас подразделения группировки "Восток" продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур. Также накануне в Запорожской области был освобожден населенный пункт Привольное.

В свою очередь наши операторы БПЛА нарушают снабжение подразделений ВСУ в Запорожской области. Вот один из расчетов в ходе "свободной охоты" обнаружил роботизированный наземный комплекс врага, который подвозил на позиции боеприпасы и провизию. Точным ударом платформа с грузом уничтожена.

А это уже Днепропетровская область, где артиллеристы группировки "Восток" уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Огонь корректируемыми боеприпасами "Краснополь" вели из самоходных артустановок "Мста - С". Разрушены инженерные сооружения и огневые точки, сорвана подготовка к перегруппировке подразделений противника.

На Красноармейском направлении, где сейчас завершается окружение противника в этом городе, а также в Димитрове, удар по опорным пунктам ВСУ нанесли расчеты буксируемых пушек "Гиацинт - Б".

А на стыке Красноармейского и Константиновского направлений опорники ВСУ уничтожили реактивные системы "Град" Южного военного округа.