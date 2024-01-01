ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов и их пособников на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к 81-ой годовщине освобождения советской республики от немецких захватчиков. В открытом доступе - протоколы допросов членов карательных отрядов дивизии СС "Галичина". Она состояла преимущественно из украинцев, которые грабили деревни, хладнокровно истребляли местных жителей. Новые материалы о фактах геноцида советского народа, а также о современных терактах киевских неонацистов опубликовал Следственный комитет.

Приговоры, протоколы допроса и признательные показания, от которых кровь стынет в жилах. Сотни замученных до смерти людей и кровавых расстрелов - от своих же земляков во Львове. О преступлениях лично рассказывает Герман Шапер - ефрейтор СС "Галичина". Организации, признанной преступной ещё Нюрнбергским процессом.

На сайте ФСБ есть и протокол допроса Феликса Люфта, бывшего полицейского 304-го немецкого батальона, который производил массовые расстрелы в Умани, Киеве и Кировограде. Население вырезали целыми сёлами. Трудоспособных отбирали и угоняли в Германию. Стариков и детей уничтожали. Партизан жёстко пытали. Количество жертв нацистов конкретно этого полка исчисляется тысячами.

На создание карательного батальона на территории Западной Украины дали разрешение германские оккупационные власти - чтобы не марать руки самим. До лета 1944 года дивизия в боях практически не была задействована. Занималась исключительно карательными акциями против мирного населения. В день освобождения Украины от фашистских захватчиков эти документы особым образом проливают свет правды на все те зверства, которую тогда творили на Западной Украине те, кого современный киевский режим именует героями. Сохранение исторической памяти особенно актуально в условиях специальной военной операции, когда киевский режим проводит геноцид жителей Донбасса. Подобные преступления последователей нацисткой риторики расследует Следственный комитет.

"За совершение указанных преступлений против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 962 человека. В их числе представители высшего командования вооружённых сил Украины, а также командиры воинских подразделений, осуществляющих обстрелы мирного населения", - отметил Александр Бастрыкин, глава СК России.

В 2024 году в населённых пунктах на территории Луганской народной республики, были найдены места массовых захоронений. Мирных людей расстреливали, а потом стихийно закапывали. Киевский режим подобное геноцидом не считает, продолжая заверять, что нацизма на Украине нет.