Второй опытный образец лайнера МС-21 поднялся в воздух

Важный этап масштабной программы импортозамещения российской авиационной отрасли. В Иркутской области сегодня поднялся в воздух второй опытный образец пассажирского лайнера МС- 21. Инженеры протестировали новейшие системы и двигатели ПД-14 отечественного производства.

Самолёт также оборудован российской электроникой, механизмами стабилизации, кондиционерами. И впервые образец получил крылья, собранные из отечественных композитных материалов.

Лайнер провёл в воздухе около часа, поднялся на высоту 3 с половиной километра. За штурвалами - опытные пилоты. Вместе с ними в кабине находились ведущие инженеры по лётным испытаниям. После отработки всех задач борт успешно приземлился на аэродроме в Иркутске.

Ожидается, что поставки лайнера МС- 21 авиакомпаниям начнутся уже в следующем году.