Собянин: Новый завод префаб-конструкций начал работу на Белокаменном шоссе

В Москве начал работу новый завод по изготовлению так называемых префаб - конструкций - готовых элементов зданий, которые возводят по программе реновации. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, современные технологии сокращают сроки строительства жилья на 30 - 50 процентов, при этом повышают качество самих сооружений.

Срок эксплуатации таких домов - более века. За последние 3 года с помощью префаб - конструкций в столице возвели почти 100 новостроек. Завод позволит увеличить выпуск востребованной продукции, благодаря чему в Москве появится дополнительно не менее полумиллиона квадратных метров жилья в год.