Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летней Алисы Анохиной

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 4-летней Алисе Анохиной из Архангельской области. Девочка борется со смертельным заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. За время тяжелого лечения иммунитет ребенка сильно ослаб, к страшному диагнозу добавилась еще и грибковая пневмония. И даже любая инфекция может стоить девочке жизни. Единственный шанс на спасение Алисы - трансплантация костного мозга. Но для успешной пересадки требуется специальный препарат. Стоит лекарство более 3-х миллионов рублей. Родители в отчаянии, потому что такой суммы у них нет.

Но помочь может каждый. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Алисы. Чтобы сделать доброе дело, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Спасительный препарат требуется как можно скорее, счет времени идет на дни.

Маленькая Алиса очень устала. От бесконечных уколов, боли, от масок, которые нельзя снимать. Девочке всего четыре, но за последние три месяца она видела белых халатов и капельниц больше, чем игрушек.

"Она заболела, просто лечили её от простуды. Сдали анализы. Первые показали, что всё нормально, а вторые - нас уже госпитализировали. Отправили в Архангельск. А там диагноз… сказали, что лейкоз. Страшно было", - рассказывает Анастасия Петуховская, мама Алисы.

Температура поднималась до 39, синяки по телу. С каждым днём становилось хуже, Алису на вертолёте отправили в Москву. И началась борьба за жизнь.

"У нас первое время всё под наркозом. Не давала ничего, всех боялась, всегда плакала. Ну такая, долго привыкала. Сейчас уже привыкла. Иди делать УЗИ — она раньше плакала, а теперь идёт сама", - говорит мама Алисы.

За это время девочка заметно повзрослела. Маленькая, но терпеливая. Только, как все дети, хочет гулять. Но нельзя - слишком плохие анализы и риск поймать инфекцию очень велик. Поэтому никаких контактов.

Сейчас девочка проходит курс иммунотерапии. К тому же, еще приходится лечить грибковую пневмонию. Мама старается оградить дочку от страшных подробностей болезни, чтобы не расстраивать Алису.

"Она боится вида крови, когда ей кровь переливают. Я говорю, не бойся, это шоколадка. И ждёт, когда эта "шоколадка" ей прокапает", - говорит Анастасия Петуховская.

Алиса легко находит себе занятия. В больнице она наблюдает за медсёстрами, изучает, как они ставят капельницы. "Она стала помогать медсестрам. Они приходят капельницы менять. Она им помогает постоянно, кнопочки включает. Еще что-то там, шприц подержать. Я говорю, ты что доктором будешь? Да, буду доктором и решила, что она будет доктором", - рассказывает мама Алисы.

Но сейчас помощь нужна самой девочке. Впереди трудное лечение. Алисе необходима срочная пересадка костного мозга. Но требуется специальный препарат, без которого трансплантация невозможна. Детский организм просто не сможет выдержать серьезную нагрузку.

"Очень нужно дорогостоящее лекарство. Его у нас нет в России. Нужны деньги, у нас таких средств нет. Очень просим помощи, чтобы помогли нам, кто чем сможет. Надежды больше нет ни на кого. Без пересадки нам никак не справиться", - сказала Анастасия Петуховская.

Все вместе мы можем помочь Алисе победить страшную болезнь. И подарить ей жизнь. А вместе с ней и простые детские радости, которых этой храброй девочке так не хватает.

Ещё раз напомним - Алисе очень нужна ваша помощь прямо сейчас. Без специального препарата нельзя провести спасительную операцию. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Алисы Анохиной, программа 2404