Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в следующем году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о планах по ключевой ставке на следующий год.

В июне ЦБ взял курс на снижение ключевой ставки. За четыре месяца она снизилась на 4,5 процентных пункта.

"По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", - сообщила она (цитата по "РИА Новости").

Все решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики, подчеркнула глава ЦБ.

На текущий момент ключевая ставка в России составляет 16,5% годовых.