ВС России атаковали обученный в Британии украинский спецназ

Подразделение спецназа ВСУ, прошедшее обучение в Великобритании, атаковано российскими войсками в Полтавской области. Об ударах по месту дислокации "модного" отряда сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что цель располагалась в Миргородском районе.

Взрывы гремели утром 27-го и в ночь на 28-е октября и в Сумской области. Подполье сообщает о прилетах в районах Сум и Конотопа. Подтверждения поражений энергетических объектов не поступало, однако известно об ударах по месту дислокации подразделений с бронетехникой.

Поражены цели и в Черниговской области. Как сообщили наблюдатели, с 13:00 до 15:30 по Чернигову и пригородам зафиксировано не менее пяти серий взрывов, возможны попадания в черте города. Ночью удары низколетящими БПЛА продолжились по Сновску, Новгород-Северскому и Городне.