Муцениеце отказалась помогать детям от Прилучного

В мае Агата Муцениеце объявила, что выходит замуж за музыканта, аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. А уже летом актриса перестала скрывать третью беременность. Несмотря на интересное положение, артистка много работала и даже посещала светские мероприятия.

В новом интервью она призналась, что наслаждается своим состоянием и позволяет себе все в плане питания, решив, что после родов похудеет. О третьей беременности Муцениеце высказалась так: "Каждый опыт новый. Каждый раз — новый человек, новая душа. Но мне кажется, что у женщин с возрастом заложено быть лучшими матерями. Смотрю на свою мать: она любит внуков больше, чем детей. С возрастом приходит какая-то другая любовь, поэтому, конечно, по-другому".

У Агаты есть от первого мужа, актера Павла Прилучного, сын Тимофей и дочь Мия. Старший увлекается единоборствами и баскетболом, младшая занимается конным спортом, художественной гимнастикой и вокалом.

С недавних пор дети посещают новую школу. Муцениеце вовлечена во весь учебный процесс наследников, однако делать с ними домашние задания отказалась, передает Starhit.

"Считаю, что это забота ребенка, точно не моя. Я ведь в свое время сама делала, поэтому не проверяю. Если попросят помочь с английским — помогу, а с математикой — тут точно нет", - объяснила Агата.