ФСБ задержала жителя Симферополя за планы убийства полицейского

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Симферополя, планировавшего теракт. 19-летний гражданин России собирался подорвать автомобиль высокопоставленного полицейского, после чего намеревался скрыться в одной из европейских стран.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины. Житель города Симферополя был завербован противником посредством мессенджера Telegram. По заданию куратора злоумышленник арендовал квартиру напротив места проживания офицера и организовал видеонаблюдение за автомобилем жертвы.

Позже фигурант извлек из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, которые и обнаружились у него при обыске. Бомбу с массой взрывчатого вещества более 400 грамм он должен был заложить под личный автомобиль сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, злоумышленник заключен под стражу, передает ТВЦ.