Суд запретил объявления с уточнением "исключительно мусульманам"

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно мусульманам.

Ранее в Telegram-канале, где публикуются объявления о сдаче или съеме жилья, разместили два поста, в которых говорилось, что недвижимость сдается только мусульманам.

На эти объявления обратили внимание сотрудники прокуратуры, передает ТАСС. В ведомстве увидели дискриминацию по религиозному признаку. Прокуратура подала иск с требованием заблокировать объявления и признать размещенную в них информацию запрещенной. Суд удовлетворил ходатайство.