Тайга не отдает своих. Семью Усольцевых ищут ровно месяц: зацепок никаких, шансов все меньше

С момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге прошел ровно месяц. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей. Накануне стало известно, что сотрудники МЧС вместе с полицией и следователями обследовали еще девять квадратных километров тайги, но о результатах поисков пока не сообщается.

Сбежать не могли

Выдвигаются самые разные версии исчезновения семьи Усольцевых. Они могли заблудиться или стать жертвой браконьеров. Не исключалась и версия бегства семьи за границу из-за возможных проблем Сергея с бизнесом, однако близкие в эту версию не верят. По их словам, никаких проблем у семьи не было.

Маловероятной эта версия кажется и из-за рельефа местности: от района пропажи Усольцевых до границы с Казахстаном или Монголией — сотни километров непролазной тайги. Или, как говорят спасатели, горно-таежной местности: с курумниками, расщелинами и дикими животными. Семья с маленьким ребенком и пожилой собакой просто не смогла бы пройти такой путь. Не выдерживает критика и версия о тайных дорогах до Монголии. Семье в любом случае пришлось бы выйти на известные дороги, чтобы добраться до границы.

"Медведь голодный и злой"

В последнее время опытные туристы все чаще говорят, что наиболее правдоподобной версией исчезновения семьи выглядит как раз встреча с медведем или волками. У косолапых сейчас период зажировки и в поисках еды их поведение становится непредсказуемым, говорят местные жители.

При этом в самой тайге еды сейчас не так много, обращает внимание опытный егерь Сергей Усик. Медведи все чаще выходят ближе к людям в поисках пропитания.

"Тайга пустая. Нет ни ореха, ни ягоды в этом сезоне. И я так понимаю, что это повсеместно. Медведь - голодный, медведь - злой, потому версия, что зверь напал на семью пропавшую звучит как одна из главных. Тем более, медведя там засекли с квадрокоптера", - сказал Усик.

Отсутствие вещей Усольцевых, которые медведю явно не нужны, он объяснил тем, что их попросту пока не нашли. Сейчас в районе поисков выпал снег, словно скрывая следы случившегося.

"Тайга не отдает своих"

"Тайга — это не просто лес. Это живой организм. Иногда она просто не отдаёт своих. Не потому что кто-то виноват — потому что это её закон", - рассуждает опытный спасатель Александр Шахов.

В последние дни в СМИ появилась версия и существовании маньяка, который якобы охотится за туристами в тайге. На это, по мнению разного рода источников, указывает частота пропажи в этой местности людей. Однако версия больше похожа на спекуляции на трагедии, потому что никаких подтверждений версии о маньяке нет.

Шансов нет

Не рассматривают такую версию и следователи. В Следственном комитете по-прежнему считают случившееся с семьей Усольцевых несчастным случаем. Исключают и версию с бегством - в машине Усольцевых остались все документы, а сами они ушли в легкой одежде. То есть не планировали долгое путешествие.

Шансов что Сергею, Ирине и Арине Усольцевым удалось выжить, почти нет. Продержаться месяц в тайге, где температура уже опускается до минус 15 градусов и идет снег, без укрытия нереально, говорят опытные путешественники.

"Весной станет понятно", - подытожил один из исследователей тайги в беседе с "ТВ Центром".