В Польше заявили об устроенном Путиным Западу "холодном душе"

Владимир Путин устроил западным странам холодный душ. Так восприняли в Европе объявление президента России об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

В то время как Вашингтон угрожает поставкой ракет Tomahawk на Украину, Москва представляет нечто, что способно изменить правила глобальной игры. Технологический кошмар - ракета с атомным реактором на борту, пишет польское издание Forsal.

"Буревестник" - это больше, чем ракета. Это летающий атомный реактор, способный преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки. Это технология, против которой в настоящее время отсутствует эффективная защита: оружие, которое может "ждать", чтобы нанести удар, когда Запад меньше всего этого ожидает.