В Германии заявили о "решающей зиме" для Украины

Предстоящая зима может стать поворотной для Украины.

На Германию легла особая ответственность по поддержке Киева, заявил глава министерства иностранных дел Йоханн Вадефуль. Его слова передает газета Handelsblatt. Без помощи Запада Украина утратит способность обороняться,

ЕС и, в частности, Германия продолжают усиливать экономическую и гуманитарную поддержку Киева, отметил министр.

Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, то предстоящая зима станет самой тяжелой для страны за последние годы. Население может остаться без отопления, а фабрики закрыться из-за роста цен и перебоев с электричеством.