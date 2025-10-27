Леонова впервые раскрыла детали отношений с Цыгановым: "О лучшем первом партнере я и мечтать не могла"

Евгения Леонова только начала свой путь в кинематографе, однако уже отметилась работой в ленте "Опасная близость". А недавно ее утвердили на главную роль в фильме "Семейной счастье". Партнером Леоновой стал ее тезка Евгений Цыганов.

23-летняя артистка призналась, что ей было страшно, потому что у нее никогда не было проб с актерами такого уровня. По словам Евгении, они хоть и встретились и нормально пообщались, она все равно чувствовала, что они закрыты друг к другу. Леонова отметила, что у нее ничего не получалось, поэтому она страшно расстроилась.

"Я плакала от безысходности, понимая, что проигрываю самой себе. В тот момент я разочаровалась в себе окончательно. И когда все закончилось, в слезах убежала и просто сидела на лавочке часа три, переживала, что упустила свою возможность, потому что мне не хватило смелости", - рассказала Леонова.

В первый съемочный день она не встречалась с Евгением Цыгановым. Лишь на вторые сутки они начали вместе работать. У Леоновой остались приятные впечатления от совместных съемок с Цыгановым. "Евгений — очень чуткий партнер, честный и нежный. Я считаю, что о лучшем первом партнере я и мечтать не могла. Но сближение происходило постепенно. Мы привыкали друг к другу", - поведала артистка в интервью журналу "Атмосфера".