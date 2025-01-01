NASA засекретило информацию об астероиде 2025 US6 после его пролета над Москвой

Информация о траектории движения и других характеристиках астероида 2025 US6 изъята из базы данных NASA о сближениях с Землей. Ее больше нет в открытом доступе. При этом, как отмечается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, эти данные были доступны до появления сообщений о болиде в центральной России.

По расчетам специалистов, небесное тело размером примерно два метра должно было пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли 28 октября. Астрономы подтверждают высокую вероятность связи этого болида с событиями в центральной России, когда светящийся объект был замечен в небе над Москвой.

Причины удаления информации из каталога NASA остаются невыясненными. Тем временем в чате астрономов пишут, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B. Речь идет о китайском космическом аппарате, чей вывод на окололунную орбиту в 2024 году завершился неудачно, после чего аппарат оказался на неопределенной траектории. По некоторым данным, Китай в марте перевел спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть движущуюся с востока на запад. Это совпадает с траекторией болида, который наблюдали накануне жители российской столицы.