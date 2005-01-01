Полежайкин из "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" приняли участие бывшая супруга актера Михаила Казакова Елена и ее дочь Виктория. По их словам, артист, прославившийся благодаря роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", якобы поднимал руку на падчерицу и своего сына Мирослава, часто вел себя неадекватно и будто бы пытался убить супругу Елену шампуром.

Примечательно, что Михаил Казаков два года назад развелся после 12 лет брака. Сын Мирослав остался жить с ним.

Журналисты связались с артистом, чтобы тот прокомментировал скандальную историю. Михаил Казаков заявил, что с улыбкой отреагировал на откровения экс-супруги и падчерицы.

"Мы долго с Миром сегодня смеялись над этим моментом. Лучше спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели преследуемые её мамой. Лет через 15 спросите, и все останется на том же месте", - заявил Казаков Super.

Напомним, что в 2005 году 16-летний Михаил зарезал 20-летнего Кирилла Гуркина, якобы защищая свою подругу. Тогда артиста оправдали.