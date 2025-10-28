Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч военных.

Акция направлена на предоставление "помощи киевскому режиму", заявили в службе внешней разведки (СВР) России.

"Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", - заявила российская разведка (цитата по РИА Новости).

В настоящее время французские военные размещены в приграничных с Украиной районах Польши. В скором времени войска перебросят в центральные области Украины.

В СВР отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон отчаялся вывести страну из социально-экономического кризиса, поэтому хочет войти в историю в качестве полководца.