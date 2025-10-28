Раскрыты планы переброски на Украину британского контингента

Лондон готовит пакет помощи Киеву в размере, значительно превышающем 100 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства покроют первоначальные расходы на размещение войск и техники на Украине в случае заключения мирного соглашения, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Сообщается, что Лондон готов направить на Украину военный контингент при достижении мирного соглашения по конфликту. Именно там будет осуществляться следующее крупное развертывание войск Великобритании, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что британские военнослужащие будут обучать украинских военных вдали от линии фронта. Кроме того, военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и море. Сейчас британские подразделения проводят маневры, как утверждает Bloomberg, "в диких лесах Латвии".