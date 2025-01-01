Лукашенко обвинил Запад в неприкрытом воровстве

Страны Запада докатились до воровства. С таким обвинением выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что ЕС ввел множество санкций. А теперь Европа дошла до воровства. В частности, речь идет о золотовалютных резервах России и Белоруссии. Европейцы дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и как свои направлять туда, куда считают нужным, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Беларуси ранее указывал на готовность некоторых западных стран претендовать на части территории Украины. Лукашенко выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский ускорит переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.